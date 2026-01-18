＜ソニー・オープン・イン・ハワイ3日目◇17日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦の第3ラウンドが終了した。2022年大会覇者の松山英樹が7バーディ・2ボギーの「65」をマーク。首位と6打差のトータル6アンダー・13位タイに浮上した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？金谷拓実と平田憲聖はトータル5アンダー・20位タイ。米澤蓮はトータル4アンダー・32位タイ、金子駆大は