ヤクルト・高橋奎二投手が18日、埼玉・戸田グラウンドで自主トレを行った。練習中にかぶっていた黒の帽子は、大リーグのホワイトソックスのもの。昨季までの主砲・村上宗隆内野手が移籍した球団で、左腕は「“応援購入”です。自分で『Amazon』で買いました」と話した。同じホ軍での帽子の種類は数多くあり「いっぱいあるんですよ。分かんなくて」と高橋。ただ、つばが真っすぐな帽子は「似合わないから」と、つばが丸くなっ