和田アキ子（75）が18日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。TBS系「ザ・ベストテン」、テレビ朝日系「ニュースステーション」などで活躍し、1日、肺がんのため81歳で亡くなった久米宏（くめ・ひろし）さんについて話した。久米さんが司会を務める82年放送のTBS系「ぴったしカン・カン」に和田が出演した時のVTRが流された。続けて久米さんと、黒柳徹子（92）が司会を務めた「ザ・ベストテン」での2人の掛