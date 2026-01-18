１月１８日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル＝１７頭立て）は、鮫島克駿騎手が乗った２番人気のクリスレジーナ（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父エピファネイア）が先手を奪い、直線でもうひと伸びして後続の追い上げを退けた。１馬身半差の２着に１番人気ロードスタニング（川田将雅騎手）が入り、さらに半馬身差の３着に９番人気スピルイット（西村淳也騎手）が入った。勝ちタイムは２分３秒５（良）。Ｇ１を７勝した