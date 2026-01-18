島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で１８日に指されているユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局は、午後１時に対局が再開した。福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が挑戦するシリーズの開幕局。立会人の畠山鎮八段は午前の福間の戦いぶりを「女流名人がいきましたね。かなり積極的にいって。（ＡＩの）数値的には少し下が