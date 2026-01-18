４日の東京ドーム大会で２６年間の現役生活に終止符を打った新日本プロレスの棚橋弘至社長（４９）が別人級の変身だ。１８日までに「髪切ったよ」インスタグラムを更新。これまでのトレードマークでもあったレイヤーたっぷりの“ロン毛”をバッサリ。首もともすっきりした「７：３分け」のニューヘアスタイルのショットをアップした。この投稿には「カッコいいです！」「サッパリしましたね」「後ろ髪がスッキリ」「何しても