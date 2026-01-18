サンアントニオ・スパーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年1月18日（日）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 126 - 123 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーター