放送日時1月18日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生なすなかにし 先生 放送内容今回は、「うらやましいもの図鑑」世の中は今、いったい何をうらやましいと思っているのか、スクール革命！が徹底調査！スクールメンバーが抱く、驚きの「うらやましい」も！