サウジアラビアで開催中のサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップは17日、準々決勝の残り2試合が行われ、ウズベキスタンをPK戦の末に下した中国と、オーストラリアを2-1で下した韓国が準決勝進出を決めた。これでベスト4は日本、ベトナム、中国、韓国となり、20日の準決勝で日本は韓国と、中国はベトナムと対戦する。グループDを2位で通過した中国はこの日、グループC首位のウズベキスタンと対戦。今大会無失点の堅い守備で得点を