17日夕方、阿蘇市で住宅と隣接する倉庫が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、阿蘇市波野滝水の古澤清行さん（76）の住宅です。17日午後5時半頃、近所の人から「家が燃えていて、隣にも燃え移っている」と119番通報がありました。火はおよそ6時間半後の午後11時55分に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅と隣接する倉庫、合わせておよそ250㎡が全焼しました。消防によりますと、この