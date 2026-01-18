ＦＡ市場の目玉だったカイル・タッカー外野手（２８＝カブスからＦＡ）の獲得に成功し、さらなる戦力強化に余念のないドジャースだが、将来を見据えた補強も同時に進めている。中南米野球に精通する全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者は１７日（日本時間１８日）、自身のＸにドジャースが１７歳のメキシコ人有望捕手と契約合意したと伝えた。「ロサンゼルス・ドジャースは正式にメキシコ人と契約しました。捕手ロバー