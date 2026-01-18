筆者友人A子の話です。「忙しいから、また今度」そうやって後回しにしてきた母との会話は、ある日突然、永遠に失われました。親を見送った今、最も後悔しているのは特別な親孝行ではない……元気なうちに、たった一つだけしておくべきだったこととは──。 「忙しい」は、自分を守るための言い訳だった 仕事に、育児に、家事に。毎日が目まぐるしく過ぎていく中で、友人A子は母からの電話や何気ない話題を、つい後回しにしてい