広島で全国都道府県対抗男子駅伝全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われた。今年の箱根駅伝の山上り5区で驚異の区間新記録をマークした青学大の黒田朝日（岡山）が、3区（8.5キロ）に登場した。激走した2日の箱根駅伝往路から16日。青学大の「シン・山の神」黒田が、3区に登場した。トップの福島から46秒差の5位でタスキを受けた。箱根では山上り5区で従来の記録を1分55秒も更新す