タレントの藤本美貴が17日、自身のインスタグラムを更新。絶景の“初日の出”ショットともに、家族旅行に出かけたことを報告した。 【写真】壮大な景色を独り占め全身で浴びる太陽の光贅沢すぎる“初日の出” 「家族旅行でSedonaに行ってきましたせっかくセドナに行けるなら初日の出をセドナでどうしても見たいと思って♡お正月旅行はセドナに♡」とつづった藤本。「お正月は雨だったけど…笑2日無事