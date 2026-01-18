イタリア南部の高速道路で燃料を積んだタンクローリーが爆発し、巨大な炎が上がる瞬間がカメラに捉えられた。一方、トルコでは飲食店に車が突っ込む事故の瞬間が撮影された。燃料運搬中のタンクローリーが爆発し大混乱イタリア南部の高速道路で撮影されたのは、燃料を積んだタンクローリーが爆発し、巨大な火の玉が吹き上がる瞬間だ。この爆発で道路が損傷した。さらに近くの店舗では窓ガラスが吹き飛び、別の飲食店ではガラスにヒ