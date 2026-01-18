第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月18日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、1回戦で斎藤慎太郎八段（32）が佐々木勇気八段（31）に100手で勝利した。斎藤八段は、同日午後2時から行われる2回戦で、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と対戦する。【中継】藤井六冠VS菅井八段 終局後の表情（生中継中）注目の一戦は、振り駒で佐々木八段の先手番に決定。相掛かりの出だしとなり、後手番