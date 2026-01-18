JTBは、鬼ごっこ協会と連携し、温泉地を舞台としたスポーツ鬼ごっこの全国大会「湯けむり杯 スポ鬼 ENJOY チャンピオンシップ」を3月28日・29日に開催する。大会は福島県本宮市と郡山市の磐梯熱海温泉を会場とし、全国に約20万人いるとされるスポーツ鬼ごっこ競技者とその関係者の来訪を促すことで、従来とは異なる温泉地の来訪者層を開拓する狙い。参加者には競技に加え、磐梯熱海温泉での宿泊や地元食材を使った食事、参加者同士