寺田倉庫株式会社が主催する現代アートアウォード「TERRADA ART AWARD 2025」において、最終審査を担った5名の審査員により、ファイナリスト5組それぞれに授与される審査員賞が決定しました。受賞作家たちは、2026年1月16日（金）から2月1日（日）まで、寺田倉庫G3-6Fで開催される「TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリスト展」にて、新作を含む作品群を発表します。photo by ©FASHION HEADLINETERRADA ART AWARDは、絵画や写