大谷、タッカー、ベッツ。このラインナップだけでもドジャース打線は脅威だ(C)Getty Images2001年のヤンキース以来となるワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、これ以上にないタレントを加えた。現地時間1月15日、今オフのFA市場における人気銘柄の一人であったカイル・タッカーと年俸6000万ドル（約94億8000万円）となる2億4000万ドル（約379億2000万円）の4年契約を交わした。【写真】ドジャースに来て笑顔が増えた？