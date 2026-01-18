◆テニス▽全豪オープンテニス第１日（１８日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１８日＝吉松忠弘】４大大会今季初戦、全豪オープンが開幕。４大大会予選に６度目の挑戦で、初めて本戦入りした世界ランキング１４０位の坂詰姫野（橋本総業）が１時間２２分で完敗した。同８５位のキャサリン・マクナリー（米国）に３−６、１−６のストレート負けを喫した。坂詰が決して勝てない相手で