「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が17日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。大好きなYouTubeチャンネルを明かした。居酒屋で出演者が各々飲み物を注文していると「ご飯屋さんで初めてのお酒、松岡君はビールなんですよね？」と突如、切り出した横山。番組MCの松岡昌宏からは「YouTube観すぎなんだよ」とツッコまれた。松岡の公式YouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」は、