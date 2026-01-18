楽天・宗山塁内野手（２２）が１８日、鹿児島県内で行っている自主トレを公開した。午前中はトレーニングなどを実施。「１か月という期間がありますけど、１か月でいろんなことを成果を出すのは難しいので、この１月から１年かけてやっていくことをもう一回見直す意図を持ちながら、その中で色々取り組んでいくことに日々成長や変化も感じながらやれています」と語った。１年目の昨季は開幕スタメンをつかむなど１２２試合に出