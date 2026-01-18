【テヘラン＝吉形祐司】イランの反体制派による抗議デモを巡り、地元タスニム通信は１６日、これまで全国で３０００人が逮捕されたと報じた。政権は「暴動に積極的に関与したテロリスト」としている。実際にはさらに多い可能性があり、人権団体は２万人超が逮捕されたとしている。同通信によると、治安当局は反体制デモに直接的に関与した組織や個人を摘発の主な対象にしているという。ファルス通信は１６日、王政時代の元皇太