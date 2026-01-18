メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市の火事があったアパートの一室で女性の遺体が見つかった殺人放火事件で、事件の数日前、男性が現場の部屋のドアの前で大声で叫んでいるのが目撃されていたことがわかりました。 17日午前4時40分ごろ、豊田市東新町でアパートの一室が焼け、年齢と性別がわからない1人の遺体が見つかりました。 司法解剖の結果、遺体は20代から50代くらいの女性で、死因は首を絞め