メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県田原市で、菜の花が見ごろを迎えています。 田原市は市内の20カ所以上で観賞用や菜種油用の菜の花、およそ1000万本が植えられています。 加治町にある「加治の菜の花畑」では、12月末に菜の花が咲き始めました。 今年は、例年より2週間ほど遅く見ごろを迎え、2月末まで鑑賞できるということです。 2月下旬までの毎週日曜日には、食用の菜の花や、菜の花のクッキーなどが販売