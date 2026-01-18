◇NBAレイカーズーブレイザーズ（2026年1月17日モダ・センター）レイカーズは17日（日本時間18日）に敵地でブレイザーズと対戦。第1Q途中にレブロン・ジェームズ（41）とブロニー・ジェームズ（21）が今季初の親子同時出場を果たした。今季初親子共演は第1Qに訪れた。残り2分10秒からレブロンとブロニーがコートに立って親子共演を果たした。NBAドラフト2024で2巡目の全体55位でレイカーズから指名されたブロニー。こ