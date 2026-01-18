シンガー・ソングライター、ナオト・インティライミ（46）が、自身の公式サイトを通じ、コロンビアのインディーレーベルと契約したことを発表した。【画像】ナオト・インティライミ「重大発表」コロンビアのインディーレーベルと契約（報告全文）サイトでは「ナオトから重大発表！」と題し、「世界への挑戦を進めているナオト。この度、コロンビアのインディーレーベルと契約いたしました！今後のNAOTOとしての活動もぜひ応援