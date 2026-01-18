タレント大沢あかね（40）が18日までに、インスタグラムを更新。近影を投稿した。大沢は「大沢あかね初の美容本『遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり』より惜しくも採用ならなかったショットを」とコメントし、自身の近影を数枚公開した。大沢は自慢の美肌の引き立つアップのショットや、ナチュラルな笑顔のショットをアップしている。この投稿にフォロワーからは「美人やなぁ」「可愛すぎやん」「笑顔弾けてて可愛い」とコメントが