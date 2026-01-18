「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）今年の箱根駅伝で史上初となる２度目の３連覇を果たした青学大・原晋監督がＲＣＣラジオの実況中継にゲスト解説として登場。岡山の３区を託された教え子の黒田朝日について「黒田朝日が安芸路に昇った！そう実況したい」とエールを送った。優勝候補は「３つある」と原監督。「福島、兵庫、そして黒田が３区で走る岡山ですね。中学生、高校生も力がある。黒