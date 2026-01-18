TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に生出演。1日に81歳で亡くなった、キャスターの久米宏さんについて「皆さんにも知ってもらいたい」ことを明かす場面があった。番組冒頭から久米さんについてトークをする中、自身の番組についてなどの思い出を語った。その中で「これは私ではないんだけれども」と前置きした上で「当時、ニュース、報道っていうのは大変高尚な