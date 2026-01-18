任期満了に伴う新潟県五泉市長選挙が18日告示され、これまでに現職1人が立候補を届け出ています。ほかに立候補の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっています。任期満了に伴う五泉市長選挙には、交流人口や移住者の増加などを訴え2期目を目指す、無所属で現職の田辺正幸さん（57）が立候補を届け出ています。投開票は今月25日に予定されていますが、田辺さんのほかに立候補の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっていま