女子ゴルフの人気選手、菅沼菜々（２５）が１８日、自身のインスタグラムを更新。１７日に行ったファンミーティングの様子を公開した。アイドルとの二刀流を掲げる美人ゴルファーは歌やダンスでも魅了。写真とともに「１年懸けて構成を考えてきて終わってしまってすごく寂しいです」と振り返った。コメント欄などでは「とうとう前髪オープンになりましたね」、「可愛く楽しすぎた」、「猛烈にかわいい」、「前髪なしもカワイイ