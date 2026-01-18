京都で黒星デビューとなった超良血馬にＳＮＳでは悲鳴の声があがっている。１８日の５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル＝１７頭立て）では、武豊騎手とコンビを組んだ４番人気のラルクアンレーヴ（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父コントレイル）がデビュー。２０１７年の有馬記念を勝つなど、１６、１７年と２年連続で年度代表馬に選ばれたキタサンブラックの半弟は、１０着と残念な結果に終わった。同馬は五分のスタートを