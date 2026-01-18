◆米男子ゴルフツアーソニー・オープン第３日（１７日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、５９位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は７バーディー、２ボギーの６５をマークし、通算６アンダーで首位と６打差の１３位に浮上した。６位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は１バーディー、４ボギーの７３と落とし、通算５アンダーの２０位に後退。２８位