任期満了に伴う枕崎市長選挙は18日、投票が行われています。 立候補したのは、届け出順に、 ▼新人で元市議会議長の永野慶一郎さん ▼現職で3期目を目指す前田祝成さん の2人で、いずれも無所属です。 午前10時時点の投票率は12.02%で、選挙戦となった8年前より4.19ポイント下回っています。 投票は一部を除いて午後6時まで、開票は午後7時半からです。 ・ ・ ・