任期満了に伴う鹿児島県指宿市の市長選挙が、18日に告示されました。 指宿市長選挙に立候補したのは、無所属で2期目を目指す打越明司さんです。ほかに立候補の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっています。 立候補の届け出は午後5時までで、選挙戦となった場合は今月25日投開票です。 ・ ・ ・