任期満了に伴う鹿児島県鹿屋市の市長選挙が、18日に告示されました。 鹿屋市長選挙に立候補したのは、届け出順に、 ▼元県議会議員の郷原拓男さん ▼元市議会議員の本田仁さん ▼元市議会議員の吉岡鳴人さん ▼建築設計会社代表の落司ひとみさん の4人で、いずれも新人で無所属です。 現職の中西茂市長が今期限りでの引退を表明し、12年ぶりに市長がかわることになります。 立候補の届け出は午後5時までで、投開票日は今