大学入学共通テストは1月18日が2日目です。試験会場となっている山形大学などによりますと、これまでのところトラブルの発生はないということです。17日に始まった大学入学共通テスト。初日となった17日、山形市の山形大学小白川キャンパスでは、受験生が教職員らの激励を受けながら会場に入っていきました。大学入学共通テストは県内では山形大学や県立保健医療大学など合わせて6つの会場で行われ、ことしは去年より33人多い3525