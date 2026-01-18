TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に生出演。番組の知られざるスタートのいきさつを明かし、共演者やスタッフを驚かせる場面があった。番組冒頭から1日に81歳で亡くなった、キャスターの久米宏さんについてトークをする中、「たぶん時効だから言っちゃうけど」と切り出した安住アナ。「このTBSラジオの『日曜天国』だってですよ。これはたぶん中澤（有美子）さん