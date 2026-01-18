全国の天気です。きょうは北海道や東北地方で雪が降りますが、降り方は弱い見込みです。太平洋側などは広く晴れて、空気の乾燥が続きます。予想最高気温です。北日本は平年並みで、この時季らしい寒さでしょう。東日本や西日本は平年より高い気温で3月並みの桜が咲く頃のような暖かさとなりそうです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌： 0℃釧路： 1℃青森：-1℃盛岡： 1℃仙台： 6℃新潟：