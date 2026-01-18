お笑い芸人のスギちゃん（52）が18日、東京・北区の東洋大赤羽台キャンパスで行われたパラスポーツ普及イベント「チャレスポ！TOKYO」にゲスト出席した。オープニングのトークでは「今日はちょっと大きめのズボンをはいてきたので、下がってくるんですよね」とフリを入れ「ワイルドな人間はサスペンダーをパンツにつけて参加するんだぜ〜。ワイルドだろう〜？」とサスペンダーで結ばれた蛍光イエローのパンツを見せながらお決まり