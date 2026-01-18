スタッド・ランスのFW中村敬斗が17日、リーグドゥ(フランス2部)第19節のトロワ戦で今季8点目を決めた。試合は1-2で敗れ、6試合ぶりの黒星となった。首位との対戦になった試合は2点ビハインドで後半アディショナルタイムに入った。すると後半45+4分、MFテオ・レオニが右サイドから上げたクロスに中村が反応。ゴールエリア手前から頭でゴールに流し込み、一矢報いる得点を奪った。中村はこれでリーグ戦14試合8得点2アシスト。3