咽頭がんは、咽頭に発生するがんで、上咽頭、中咽頭、下咽頭の3つの部位に分かれます。放射線療法や手術、化学療法を組み合わせた治療があり、患者さんのQOLを考慮しながら治療に臨めるでしょう。 本記事では、咽頭がんの治療について以下の点を中心にご紹介します！ 上咽頭がんの治療法 中咽頭がんの治療法 下咽頭がんの治療法 咽頭がんの治療について理解するためにもご参考いただけると幸いです。ぜひ最後までお読みく