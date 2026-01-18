デトロイト・ピストンズ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年1月18日（日）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 121 - 78 インディアナ・ペイサーズ NBAのデトロイト・ピストンズ対インディアナ・ペイサーズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピ