ニューヨーク・ニックス vs フェニックス・サンズ日付：2026年1月18日（日）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 99 - 106 フェニックス・サンズ NBAのニューヨーク・ニックス対フェニックス・サンズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはニューヨーク・