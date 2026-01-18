卓球の「WTTスターコンテンダー・ドーハ」は17日、女子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング29位の佐藤瞳（日本ペイントグループ）が、同4位の蒯曼（中国）と対戦。ゲームカウント3－0のストレートで勝利を収めた。28歳のカットマンが、女子の現最強サウスポー相手に見せた快勝劇には、中国の現地メディアも反応し、警戒を強めている。 ■28歳佐藤が会心のストレ}