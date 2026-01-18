釧路市で、車道を歩いていた80代の女性が、乗用車にはねられ死亡しました。現場は横断歩道や信号のない交差点付近でした。事故があったのは釧路市光陽町の道道です。きのう午後6時ごろ、車道を歩いていた80代の女性が西の方向に走行していた乗用車にはねられました。女性は意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。女性がはねられた場所は片側2車線の直線道路で、横断歩道や信号機のない交差点付近でした。