静岡・藤枝市で17日、山林火災が発生し、一夜が明けた18日午前11時50分現在も延焼が続いています。藤枝市岡部町では17日午後0時半ごろ、山林火災が発生し、丸1日近くがたった今も延焼しています。消防車9台による消火活動に加え、愛知・名古屋市など、ほかの自治体からの応援ヘリ3機が交代で上空からの散水を行うなどして対応にあたっています。これまでにけが人はおらず、建物への被害もありません。