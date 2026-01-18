中日は18日、2月1日からの沖縄キャンプのメンバー振り分けを発表した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のパナマ代表として出場予定のウンベルト・メヒア投手、同キューバ代表のランディ・マルティネス投手、クリスチャン・ロドリゲス内野手、オマール・リナレス巡回コーチは大会終了後に来日予定となっている。【北谷組】▼投手中西聖輝、橋本侑樹、櫻井頼之介、柳裕也、郄橋宏斗、涌井秀章、金丸夢斗、大野雄