歌手の工藤静香が17日にインスタグラムを更新。手作りの“抹茶おやつ”を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】工藤静香、“抹茶のおやつ”を手作り「アイデアすごい」完成までの様子（7枚）パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回は抹茶おやつを手作りする様子を写真や動画で紹介。「豆腐半丁全粒粉大さじ2 抹茶大さじ1 蜂蜜」とレシピを説明しつつ「全部一緒に混ぜて、